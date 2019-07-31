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На Украине разработали речные маршруты посещения Чернобыльской зоны

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения подчеркнуло, что использование маршрутов полностью безопасно

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработало водные маршруты ее посещения по рекам Припять и Уж во исполнение указа президента Владимира Зеленского о развитии туристической отрасли в районе Чернобыля. Об этом в среду сообщила пресс-служба агентства.

"Развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие пять лет почти в десять раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу", - пояснили необходимость разработки новых маршрутов в ведомстве.

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В Госагентстве заверили, что использование маршрутов полностью безопасно. "Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что посещение зоны отчуждения должно происходить с соблюдением требований законодательства. "Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей", - заключили в агентстве.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подписал указ о снятии ряда запретов в части посещения зоны отчуждения в Чернобыле, в том числе о создании "зеленого коридора" для туристов. Он также поручил правительству в течение трех месяцев принять меры для развития туристического потенциала в зоне отчуждения в Чернобыле. В частности, правительство должно утвердить схемы перемещения посетителей, обустройство маршрутов необходимой инфраструктурой.

В Ростехнадзоре посчитали рискованной идею открытия зоны Чернобыльской АЭС для массового туризма. Так, по мнению директора подведомственного Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) федерального бюджетного учреждения "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" Александра Хамаза, длительное и бесконтрольное нахождение туристов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может привести к облучению, в разы превышающему значение, допустимое по международным стандартам безопасности. А Международное агентство по атомной энергии считает, что ответственность за ядерную безопасность туризма в Чернобыльской зоне отчуждения лежит на властях Украины.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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