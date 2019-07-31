Мединский просит убрать рекламу зарубежных брендов с Сапун-горы

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании, посвященном развитию музеев Севастополе, поручил убрать рекламу западных брендов с киосков на Сапун-горе при проведении реконструкции.

В понедельник на своей странице в Instagram Мединский анонсировал осенью 2019 года начало комплексной реставрации комплекса Сапун-горы, оборудование и благоустройство парка. Завершение первого этапа реконструкции планируется к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а всего комплекса и памятников - к концу 2021 года.

"Мы вчера обошли Сапун-гору. Скажу честно, изобилие ларьков с надписями Coca-Cola меня не вдохновляет. Это не лучшее, что можно предложить посетителям музея… Подумайте, как сделать так, чтобы было комфортно посетителям, удобно, красиво и без рекламы западных брендов. Они ничего хорошего вашему музею не сделали? Ну вот и вы не делайте", - сказал он, обращаясь к директору Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николаю Мусиенко.

Мемориальный комплекс "Сапун-гора" и диорама "Штурм Сапун-горы" - объекты ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя".