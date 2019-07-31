Гапонцев и власти США хотят завершить подготовку соглашения по спору в суде к 14 августа

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Власти США и известный российский ученый и предприниматель Валентин Гапонцев намерены к 14 августа завершить процесс подготовки соглашения, которое позволит уладить судебный спор между двумя сторонами, касающийся включения россиянина в так называемый кремлевский список. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в среду в электронной базе данных судебной системы США. Его копия имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

Гапонцев, имеющий также американское гражданство, подал ранее иск к Министерству финансов США, протестуя против включения в "кремлевский список", состоящий из 114 должностных лиц России и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, которых в документе называют "олигархами", близкими, по утверждению Вашингтона, к руководству в Москве.

"Стороны активно сотрудничали в подготовке соответствующей документации, отражающей достигнутую ими принципиальную договоренность <...>. Стороны перешли к мельчайшим деталям и планируют представить [суду] документы после окончательного завершения работы над этим соглашением к 14 августа 2019 года", - отмечается в совместном отчете о ходе переговоров.