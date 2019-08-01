Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тайвань продлил до 31 июля 2020 года безвизовый режим для граждан России, а также Таиланда, Брунея и Филиппин.

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Как подтвердило ТАСС внешнеполитическое ведомство острова, эксперимент по предоставлению безвизового режима гражданам Таиланда, Брунея, Филиппин и России продлевается с 1 августа. Кроме того, с августа увеличивается до 21 дня разрешенный срок пребывания россиян на острове.

Безвизовый Тайвань набирает популярность среди российских туристов: их поток с сентября возрос на 65%. В конце мая прямые регулярные рейсы из Владивостока и Москвы в Тайбэй запустили сразу две российские авиакомпании - S7 и чартерная Royal Flight.

В начале июля этого года после объявления Тайваня о намерении продлить безвизовый режим для граждан РФ МИД КНР выразил уверенность в том, что российская сторона понимает деликатность тайваньского вопроса. "Мы верим, что в России смогут должным образом урегулировать ситуацию", - сказал он на регулярном брифинге в ответ на вопрос о том, как оценивают центральные власти в Пекине такие самостоятельные действия Тайваня в области визового законодательства.

В сентябре прошлого года после введения безвизового режима посол России в Пекине Андрей Денисов сообщил ТАСС, что Москва не меняла свою позицию по Тайваню. По его словам, в "данной ситуации нет ни малейшего повода для того, чтобы усматривать в ней какое-то двойное дно или противоречия". Он подчеркнул, что Россия считает "Китай единым, а Тайвань - неотъемлемой частью КНР".

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией. Однако, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, остров считается частью территории Китая.