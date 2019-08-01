Власти Астрахани подготовили документы для признания аварийным дома после жалоб жителей

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Администрация Астрахани помогла жильцам дома по улицам Лычманова/М. Джалиля, 1/29, который 15 июля в рамках выездного приема граждан осматривали врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, подготовить необходимый пакет документов для признания жилья аварийным. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрации города.

После визита в Астраханскую область Кикотя и проверки строительной сферы региона было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов. 23 лицам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий.

"18 июля при содействии администрации района необходимый пакет документов был подготовлен и направлен в межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о признании вышеуказанного дома аварийным, подлежащим сносу. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации. В соответствии с решением, принятым комиссией, будут приняты необходимые меры", - сказали в администрации.

В ведомстве пояснили, что в этом доме находятся восемь квартир, из них только три муниципальные, что не позволяет согласно действующему распоряжению администрации города формировать документы для признания дома аварийным за счет бюджетных средств. В администрации также отметили, что собственникам квартир ранее уже разъяснялся порядок сбора документов - "были даны мотивированные ответы на все обращения". Но жители не сформировали пакет документов "по независящим от администрации района обстоятельствам".

По информации пресс-службы губернатора области, двухэтажный дом по улицам Лычманова/М. Джалиля, д. 1/29 был построен в 1917 году, за признание жилья аварийным жители борются более семи лет. В здании разрушен фундамент, деформированы стены, сгнили несущие нижние балки, произошла просадка полов, износ строительных конструкций превышает 70%. Техническое состояние дома оценивается как недопустимое. Вопрос расселения жильцов данного дома врио губернатора региона Игорь Бабушкиин взял под личный контроль.