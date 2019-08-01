Приставы хотят полностью перейти на электронный документооборот со сторонами производств

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Служба приставов России намерена перейти почти полностью на электронный документооборот с должниками и другими сторонами исполнительных производств. Об этом заявил директор ФССП - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, выступая на открывшейся в Москве X Международной научно-практической конференции "Принудительное исполнение: современное состояние и векторы развития" с участием представителей 60 стран.

"Несмотря на то, что сегодня электронно-цифровые технологии являются основой деятельности ФССП России, в настоящее время ведется работа над законодательным закреплением безусловной возможности электронной коммуникации судебного исполнителя со сторонами исполнительного производства", - заявил директор ФССП России.

По его словам, в конечном итоге предполагается преимущественно электронный обмен всеми видами процессуальных документов. "Разрабатываемый сервис позволит направлять сторонам исполнительного производства все процессуальные документы, составленные в ходе принудительного исполнения должностными лицами службы, подавать различные заявления, жалобы и ходатайства и полноценно реализовывать свои права в дистанционном электронном формате", - рассказал он.

По словам Аристова, возможность обмена документами в электронном виде "будет являться одним из наиболее доступных и прозрачных способов коммуникации лиц, участвующих в исполнительном производстве, и судебного пристава-исполнителя независимо от их местонахождения". Кроме того, это позволит существенным образом снизить нагрузку на судебных приставов и сократить расходы на извещение сторон исполнительного производства.

Он напомнил, что уже сейчас при возбуждении исполнительного производства судебный пристав в электронном виде, не выходя из кабинета, получает информацию из банков о наличии счетов, арестовывает денежные средства и списывает их в счет погашения задолженности. Электронный документооборот приставов налажен с МВД, Федеральной налоговой службой, Росреестром, Пенсионным фондом, большинство исполнительных документов несудебных органов поступают в электронном виде (штрафы за нарушения правил дорожного движения, налоговые задолженности с юридических лиц). Приоритетным он назвал организацию электронного взаимодействия с судами.

А на открытый на сайте ФССП с 2012 года "Банк данных исполнительных производств", где граждане могут узнать о взыскиваемых долгах, только в 2018 году было более 133 млн посещений. Для удобства доступа граждан к этому банку данных разработано приложение для мобильных операционных систем (Android, iPhone и Windows Phone), в популярных социальных сетях размещены специальные приложения с прямым доступом к банку данных.