ВДНХ запустила в "Одноклассниках" виртуальную маску

В честь своего 80-летия ВДНХ запустила в "Одноклассниках" специальную ЗD маску дополненной реальности (фото и видео фильтр), на которой изображены главные объекты выставки. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"При включении маски пользователь "надевает" на себя очки, в отражениях которых видны знаковые символы выставки: павильон "Космос", арка главного входа ВДНХ, здание главного павильона и фонтан "Дружба народов", - отмечается в сообщении.

Для использования фильтра пользователям необходимо создать трансляцию в OK Live или начать вызов в ОК, переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать ВДНХ. После этого в виртуальных очках начнут плавно меняться главные достопримечательности выставки.