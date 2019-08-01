ВДНХ запустила в "Одноклассниках" виртуальную маску

В честь своего 80-летия ВДНХ запустила в "Одноклассниках" специальную ЗD маску дополненной реальности (фото и видео фильтр), на которой изображены главные объекты выставки. Об этом говорится в сообщении соцсети.
"При включении маски пользователь "надевает" на себя очки, в отражениях которых видны знаковые символы выставки: павильон "Космос", арка главного входа ВДНХ, здание главного павильона и фонтан "Дружба народов", - отмечается в сообщении.
Для использования фильтра пользователям необходимо создать трансляцию в OK Live или начать вызов в ОК, переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать ВДНХ. После этого в виртуальных очках начнут плавно меняться главные достопримечательности выставки.
1 августа 2019 года ВДНХ отмечает свой 80-й день рождения. Юбилейный сезон на выставке стартовал 30 апреля, когда состоялся торжественный запуск фонтанов. До конца года на выставке пройдет более 100 мероприятий, посвященных ее 80-летию. Концерты в Зеленом театре, фестиваль искусств "Вдохновение", проект "Музыка на крыше", Фестиваль духовых оркестров, празднование юбилея ВДНХ с 1 по 4 августа, День города Москвы, посвященный ВДНХ, зимняя образовательная программа, открытие главного катка страны и другие события.