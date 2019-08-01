Рогозин предложил Собянину технологию сжигания твердых бытовых отходов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новой технологии сжигания твердых бытовых отходов, которую он уже предложил мэру Москвы Сергею Собянину.

"Кроме того, Владимир Владимирович, у нас есть интересная технология в центре Келдыша по твердым бытовым отходам, то есть с возможностью дожигания самых сложных остатков, которые недожигаются и в настоящий момент только захораниваются. Для больших городов, я думаю, это очень важно. Я недавно обратился к Сергею Семеновичу Собянину с этим предложением. Будем работать по нему", - сказал Рогозин во время рабочей встречи с главой государства.