Володин заявил о приоритете сохранения лесов над сверхприбылями от их вырубки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что между получением сверхприбыли от вырубки лесов и их сохранением необходимо отдавать предпочтение второму.

"Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе. Региональным властям надо более ответственно заниматься лесообустройством. В первую очередь, когда выдают порубочные билеты в местах, где нет просек", - сказал спикер в четверг журналистам.

По его словам, рабочая группа Госдумы проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке. Одновременно депутаты запросят информацию, что было сделано профильными ведомствами после того, как Госдумой были приняты поправки в законодательство в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения. Володин считает, что уже сегодня можно многое сделать для предотвращения распространения в регионах лесных пожаров. "В прошлом году были приняты дополнительные нормы федерального законодательства, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров", - напомнил он.

"Более широкая просека позволяет остановить распространение пожара, - пояснил политик. - Но, как правило, [выбирая] между точечной вырубкой лесного массива, где произрастают высококачественные породы леса (такие как кедр, сосна, ель, лиственница), позволяющие заработать больше, и расширением просек, где произрастает лес смешанных пород, в том числе более дешевые, например, береза, ольха, лесорубы стараются получить участки под вырубку с более дорогими породами". По мнению Володина, этот подход распространен повсеместно.

"Было бы правильно, чтобы структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, учитывая фактор противопожарной безопасности, в приоритетном порядке предоставляли участки под вырубку для расширения просек", - подчеркнул глава нижней палаты парламента. "Если мы хотим сохранить лес, нужно в обязательном порядке там, где это возможно, разбить его на просеки, - предложил он. - Сегодня они если и есть в лесных массивах, то имеют ширину максимум 6 метров". "Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар", - добавил спикер.

"Со своей стороны Госдума запросит информацию, что было сделано профильными министерствами и ведомствами после того, как была принята норма, позволяющая расширять просеки. Зачастую мы пытаемся искать новые решения, не используя уже существующие возможности", - заключил Володин.