В Нижегородской области закупят более 2,2 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов

ТАСС, 1 августа. Муниципалитеты Нижегородской области, где 1 августа начался переход на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), закупят в 2019 году более 2,2 тыс. контейнеров для сбора пластика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.

"В 2019 году предусмотрен межбюджетный трансферт в размере 92,3 млн рублей на приобретение контейнеров и бункеров для ТКО. На эти средства муниципалитеты предварительно запланировали приобрести 5380 контейнеров и 484 бункера для накопления ТКО, 2261 контейнер для раздельного сбора ТКО. Больше всего контейнеров для раздельного сбора планируется приобрести в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Боре - 330, 250 и 100 соответственно", - отметили в пресс-службе.

На желтых сетчатых контейнерах для пластика должна быть табличка с указанием вида отходов, график их вывоза и сведения о региональном операторе. "Специалисты будут следить за тем, чтобы отходы из зеленых [для бытового мусора] и желтых контейнеров во время вывоза не смешивались. То есть за ними должны приезжать два мусоровоза и отправлять их на мусоросортировочные комплексы", - пояснили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что внедрение системы раздельного сбора мусора в регионе будет поэтапным. С 1 августа контейнерные площадки в Нижегородской области начнут оснащать сетчатыми контейнерами для сбора пластиковых бутылок, с 1 января 2020 года раздельно планируется собирать также бумагу, стекло, металл, текстиль. Решение о переходе на раздельный сбор мусора жители региона будут принимать на собраниях жильцов многоквартирных домов.

Нижегородская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Территория региона разделена на девять зон, в каждой из которых определены операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора.