Музей туриста откроется в Кавказском природном заповеднике осенью

МАЙКОП, 1 августа. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник откроет на кордоне Лагонаки в Адыгее музей туриста, где будет представлена коллекция походного раритета, сообщила в четверг ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского госзаповедника Ольга Пегова.

"На контрольно-пропускном пункте заповедника на кордоне Лагонаки в Адыгее, в здании построенного визит-центра, мы осенью откроем музей туриста. Здесь будет представлена внушительная коллекция туристического раритета, и посетители музея узнают, как люди раньше ходили в походы, в какой экипировке, что с собой брали. Уже около 60 экспонатов нами собрано - разного размера и функционала", - сказала она.

Среди экспонатов - предметы быта и одежды, которыми пользовались туристы второй половины прошлого века. Сотрудники музея обращаются к туристам с просьбой подарить музею как можно больше предметов одежды - штормовок, шапочек, свитеров, а также личных вещей - фотографий, открыток, полевых дневников. Музей даже готов выкупить интересные экземпляры у тех, кто не готов расстаться с ними безвозмездно, уточнила Пегова.

Появление музея именно на кордоне Лагонаки не случайно: здесь берет начало знаменитый Всесоюзный маршрут №30 "Через горы к морю". Посетители музея смогут рассмотреть на чем готовили еду советские туристы, чем освещали себе путь и в чем несли нехитрый скарб, отправляясь по маршруту.

"Глядя на экспонаты, посетители музея поймут, какие трудности приходилось преодолевать. Вот туристы сейчас жалуются, что им тяжело ходить на расстояния с рюкзаками, просят, чтоб палатку им выдавали уже на месте, не хотят ее нести. А мы покажем, что вещи туриста раньше весили больше его самого, и люди все несли и не охали. Преодолевали трудности и получали удовольствие", - отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Кавказский государственный природный биосферный заповедник начал сбор экспонатов для музея мусора, который продемонстрирует неразумное отношение человека в природе. Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан, а также два выпущенных в дикую природу переднеазиатских леопарда, которые были выращены в Сочинском центре восстановления популяции леопардов.