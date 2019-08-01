УФАС в Перми не нашло нарушений в рекламе шаурмы, которая оскорбила верующих

ПЕРМЬ, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проверили рекламу кафе "Шаурма не за горами" с изображением полуобнаженной девушки в виде христианской мученицы, которая, по информации ведомства, якобы оскорбила чувства верующих людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФАС региона.

"Пермское УФАС России провело проверку по информации СМИ о ненадлежащей рекламе кафе "Шаурма не за горами", размещенной в социальной сети "ВКонтакте", по результатам которой нарушения требований ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе" не установлено", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, согласно позиции ФАС, требования закона о рекламе на официальный сайт продавца и изготовителя товара, а также его официальные группы в социальных сетях не распространяются.

11 июля на своей странице в социальной сети Instagram секретарь епархиального управления Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка написал о том, что епархия готовит обращение в полицию на рекламу в соцсетях пермского кафе "Шаурма не за горами", где была изображена полуобнаженная девушка в образе христианской мученицы, а публикация сопровождалась подписью "Нет смысла быть ПП (правильное питание - прим. ТАСС) мученицей, когда есть божественно вкусная #шаурманезагорами, где можно поддаться искушению без греха для фигуры".

Спустя несколько дней заявление было подано, представитель епархии просил полицию возбудить уголовное дело в отношении заведения. После чего владелица кафе извинилась перед Литовкой, тот, в свою очередь, забрал заявление из полиции.