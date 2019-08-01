Общественная палата в сентябре проанализирует применение закона об оскорблении госсимволов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ намерена с помощью региональных общественных палат проанализировать ситуацию с применением закона об оскорблении госсимволов и в течение сентября подготовить аналитическую записку, которую направит в Госдуму. Об этом рассказал ТАСС в четверг секретарь ОП Валерий Фадеев после завершения круглого стола по теме борьбы с опасным контентом в интернете, который прошел в Москве.

"Мы обратимся к региональным общественным палатам, чтобы они проанализировали ситуацию с применением этого закона [об оскорблении госсимволов] у себя в субъектах. В сентябре мы к этому вопросу вернемся и подготовим серьезную записку по практике применения этого закона, которая будет направлена в Госдуму и Верховный суд", - сказал Фадеев.

По его словам, случаи злоупотребления законом об оскорблении госсимволов есть, хотя их и "не огромное количество". По мнению Фадеева, необходимо, чтобы Верховный суд дал разъяснения, которые бы не позволили "слишком широко трактовать" закон об оскорблении госсимволов "всяким мелким чиновникам в регионах и муниципалитетах".

"Кроме того, мы хотим обратиться к главам регионов, чтобы те начали контролировать, а что собственно происходит с использованием этого закона в их субъектах", - подчеркнул собеседник агентства.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.