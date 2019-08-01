Губернатор Нижегородской области пригласил патриарха на 800-летие Нижнего Новгорода

ТАСС, 1 августа. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Нижний Новгород в 2021 году во время торжеств в честь 800-летия основания города.

"В 2021 году будет праздноваться 800-летие Нижнего Новгорода. Также в 2021 году мы празднуем 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В 2021 году мы вас очень ждем [на празднования]", - сказал Никитин на встрече с патриархом Кириллом и полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым в селе Дивеево.

Он добавил, что Нижегородская митрополия является лидирующей по числу православных гимназий. "У нас 13 православных гимназий, четыре православных детских сада, которые работают по образовательным стандартам", - сказал он.

Никитин заметил, что в регионе большое внимание уделяют просветительским мероприятиям. "Мы проводим Рождественские встречи и направляем самую большую среди других регионов делегацию на Рождественские чтения в Москву - это около 800 человек", - пояснил губернатор.

Глава региона поблагодарил патриарха за особое внимание к Нижегородской области. "Мы заново открыли главную святыню Саровской обители - Успенский собор. Это еще один шаг в развитии кластера "Арзамас - Дивеево - Саров", - добавил он.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Нижегородскую митрополию, в ходе которого был освящен Успенский собор, проходит 31 июля и 1 августа. 1 августа отмечается день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В этот день патриарх совершил литургию на соборной площади Свято-Троицкого женского монастыря в селе Дивеево.