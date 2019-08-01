Вице-спикер Думы заявила о неисполнении в регионах законодательства в сфере лесоустройства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Законодательство РФ в сфере лесоустройства порой не исполняется и даже блокируется в ряде регионов, поскольку речь идет о крайне коррупциогенной сфере. Об этом заявила в четверг ТАСС вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, которая курирует природоохранное законодательство.

Ранее председатель палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что между получением сверхприбыли от вырубки лесов и их сохранением необходимо отдавать предпочтение второму. По его словам, рабочая группа Госдумы проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке. Одновременно депутаты запросят информацию, что было сделано профильными ведомствами после того, как Госдумой были приняты поправки в законодательство в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения.

По словам Тимофеевой, за последние годы, когда депутаты занимались донастройкой законодательства в сфере защиты лесов и лесоустройства, приходилось "все время преодолевать жесткий лоббизм". Так, принятый закон о лесной амнистии показал, что "там, где есть леса, это всегда коррупционные истории и заинтересованность в деньгах, потому лес - это живой товар", констатировала она. Кроме того, одна из главных проблем в сфере лесоустройства "состоит в том, что не все леса России поставлены на кадастровый учет, сказать, сколько их, объективно не может никто", отметила политик.

"Поэтому позицию спикера Вячеслава Володина разделяю и поддерживаю", - продолжила зампредседателя Госдумы. Она напомнила, что профильный думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям инициировал принятие большого количества важных законов - в сфере лесоустройства, по компенсационным выплатам и посадкам деревьев. "Но, к сожалению, когда мы опускаем эти законы на уровень территории и региона, мы видим зачастую полную блокировку закона. Поэтому сегодня в Госдуме проанализируют не только качество законов, посмотрят узкие места, которые нужно расширять, но и насколько местные власти, юридические и физические лица, которые эксплуатируют лесные участки, соблюдают законодательство", - предупредила парламентарий.

Тимофеева также обратила внимание, что 20 июля президент России Владимир Путин поручил правительству донастроить законодательство в сфере предотвращения лесных пожаров. "Мы как депутаты воспринимаем это поручение в первую очередь себе, потому что мы тоже имеем право законодательной инициативы. Мы можем написать любые законы, но самое главное - это отсутствие исполнительной дисциплины, которое реально сегодня есть", - считает она.

"Страшно смотреть на то что происходит сегодня в Иркутской области и других субъектах. Страшно смотреть на то, что многие меры не были предприняты вовремя, хотя о них просто кричали и местные жители, и профессионалы, и лесники", - заключила депутат.