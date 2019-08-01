Мемуары Сноудена поступят в продажу 17 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Воспоминания бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена под названием "Личное дело" (Permanent Record) поступят в продажу во многих странах мира 17 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте британского издательского дома Macmillan.

"Macmillan испытывает гордость за то, что опубликует книгу "Личное дело", в которой Эдвард Сноуден впервые расскажет свою историю. Мемуары Эдварда Сноудена выйдут в свет глобальным тиражом 17 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Издательство уточняет, что воспоминания Сноудена будут печататься в Великобритании, Австралии, Индии и ЮАР домом Pan Macmillan, в США - Metropolitan Books, а в Германии - S. Fischer Verlag.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.