Шламонакопитель "Белое море" в Нижегородской области превратят в озелененную территорию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Жители Нижегородской области решили озеленить после рекультивации территорию шламонакопителя "Белое море" на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) "Игумново". Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Глеб Никитин.

"По итогам голосования победил вариант "Русское поле", он подразумевает оставить "Белое море" после окончания рекультивации зеленой лужайкой. За него свои голоса отдали более 30% людей", - сказал Никитин.

Он отметил, что жителям региона предложили несколько вариантов, среди которых был музей под открытым небом или площадка для проведения фестивалей, поля для гольфа. "Среди идей, которые озвучили нижегородцы, были такие, как засеять территорию шламонакопителя ромашками, построить гоночный трек или создать в промзоне Дзержинска арт-бъект со спортивными и детскими площадками", - уточнил Никитин.

Ранее глава Нижегородской области заявлял, что закончить работы по рекультивации и консервации полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" подрядчик планирует в апреле 2020 года в рамках национального проекта "Экология". Кроме того, в настоящее время активно ведутся работы на другом объекте накопленного экологического вреда - на свалке промышленных отходов "Черная дыра".

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".