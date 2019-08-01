Проект туристического маркетплейса Карачаево-Черкесии представят на форуме "Машук-2019"

ЧЕРКЕССК, 1 августа. /ТАСС/. Проект электронной платформы туристических услуг Карачаево-Черкесии Visitkchr будет представлен на 10-м Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который пройдет в Пятигорске 9-30 августа, сообщил в четверг ТАСС руководитель проекта Нюр-Ахмат Байрамуков.

"Проект Visitkchr, который будет представлен на форуме, изначально задумывался как туроператор по КЧР, затем мы решили создать маркетплейс - электронную платформу, где будут собраны абсолютно все услуги туристической сферы республики. То есть, мы хотим не просто продавать туристические пакеты, но и добавлять на платформу все предложения этой сферы, которые существуют в регионе", - сказал Байрамуков.

По его словам, проект предполагает предоставление всех вариантов туристических услуг региона, в том числе трансферов, экскурсий, экстремальных аттракционов, туров, конных прогулок, отелей. На данный момент запланировано размещение более ста услуг, также будет возможность приобрести подготовленные туристические пакеты. Использование портала будет бесплатным.

На маркетплейсе будет добавлена функция комбинирования - турист сможет зайти на сайт, выбрать любые услуги и создать собственный тур, тем самым быстро спланировать свой отдых на курортах республики: в Домбае, Архызе, Теберде и Медовых водопадах.

"Основная цель данного проекта - повышение туристического сервиса в регионе. Мы предоставляем туристам портал - очень простой и понятный. Чтобы спланировать отдых в Карачаево-Черкесской Республике, не нужно будет часы проводить в интернете, обзванивать различные агентства - достаточно будет просто зайти на сайт и буквально за 30 минут спланировать поездку", - добавил Байрамуков.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.