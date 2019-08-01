Власти Петербурга проведут реконструкцию более 50 объектов здравоохранения к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в рамках адресной инвестиционной программы запланировали строительство и реконструкцию более 50 объектов для нужд медицинских учреждений к 2024 году. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Всего в рамках адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга к 2024 году запланировано строительство и реконструкция более чем по 50 объектам для нужд здравоохранения. Шесть объектов будет открыто в этом году, достаточно большой перечень объектов стоит в планах к открытию и на 2020 год", - сказал Лисовец на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с руководителями городских медицинских учреждений. Сумму затрат на работы глава комитета не уточнил.

По словам Лисовца, открытие ряда обновленных уникальных медицинских подразделений состоится уже в ближайшее время. В их числе реабилитационный центр для детей, перенесших заболевания перинатального периода на базе Детской городской больницы № 1. "Открытие центра станет заключительным моментом в создании системы катамнеза в Санкт-Петербурге, медицинской помощи детям группы риска, к которым относятся дети с развитием стойких нарушений функций организма", - отметил руководитель комитета.

В августе также начнет работу ангиографическая операционная в городской больнице Святого Великомученика Георгия и новое отделение реабилитации больных рассеянным склерозом в городской больнице № 31, сказал Лисовец.