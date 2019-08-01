В Москве открылась выставка, посвященная Крымскому мосту

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Выставка, посвященная Крымскому мосту, открылась в четверг в московском ГУМе. Она включает несколько тематических зон - от экспозиции архивных снимков до зоны виртуальной реальности и проекта для самых маленьких посетителей, сообщает пресс-служба проекта.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Экспозиция длиной более 60 метров выстроена на третьей линии ГУМа. Она разделена на восемь тематических зон, где можно увидеть Крымский мост с высоты башенного крана, пройти на импровизированном корабле по Керченскому проливу, ознакомиться со всеми этапами и технологиями стройки века. Хронику современного проекта предваряет ретроспектива проектов из прошлого - это более 10 попыток соединить берега пролива за тысячелетие", - говорится в сообщении.

В рисунках, документах, чертежах, фотографиях из архивных собраний отражены ключевые моменты истории, начиная с 1068 года. "Тогда князь Глеб впервые подсчитал расстояние от Тмутаракани (Тамани) до Корчева (Керчи). В зоне виртуальной реальности установлена монтажная корзина с 3D-очками. Она "поднимает" на высоту птичьего полета, с которой в формате 360 видно самый длинный мост в России и Европе, на 19 км - действующая автодорога, по которой уже проехало 6 миллионов машин, рядом строится железнодорожная часть", - отмечают в пресс-службе.

В центральной части выставки расположена детская игровая площадка с импровизированным кораблем. "Капитан - талисман стройки века кот Мостик - приглашает совершить путешествие к судоходным аркам. На борту судна можно нарисовать портрет кота мелом или собрать картину из мягких кубов, а также составить пазл с изображением самого красивого участка моста - фарватерного", - говорится в сообщении.

Выставка включает также фотозону, где предлагается сделать фотографию на фоне объемного изображения арок, сидя за рулем мотоцикла с коляской. Рядом работает сувенирный киоск с одеждой, аксессуарами, канцелярскими товарами и посудой с символикой Крымского моста. Все вырученные от продаж средства идут на развитие музеев Керчи.

"Экспозиция будет работать до конца лета. Это вторая выставка Крымского моста в ГУМе и пятая по счету в целом. Фотографии стройки века были представлены в Москве на Старом Арбате, а картины, написанные крымскими художниками на пленэрах в Керченском проливе, показали жителям и гостям разных городов на полуострове. В музее Керчи продолжает работу проект "Крымский мост. Фантастическая реальность", - говорится в сообщении.