Автопарк пострадавших от паводка районов Приамурья обновят в приоритетном порядке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка районы в Амурской области получат приоритет в обновлении автопарка скорой помощи и школьных автобусов, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В Приамурье прибудут новые машины скорой помощи и школьные автобусы. Приоритет при распределении получат пострадавшие от паводка районы", - говорится в сообщении.

Ранее снабжение такими автомобилями осуществлялось по программе Минпромторга РФ, однако она была приостановлена, а недавно стало известно о том, что программу решили возобновить. Как подчеркнул губернатор, ранее он провел ряд встреч в Министерстве промышленности и торговли РФ. "Мы попросили о выделении нам соответствующей техники, удалось достичь договоренности. Первые поставки техники ожидаем к 5 сентября, весь объем заявленных автомобилей поступит в Приамурье до конца 2019 года", - цитирует сайт губернатора.

По данным пресс-службы, глава Приамурья Василий Орлов провел встречу со специалистами в сфере здравоохранения и образования по вопросам выделения региону и распределения в муниципалитеты нового транспорта. "В Амурской области существует объективная потребность в новых автомобилях скорой медицинской помощи и школьных автобусах, степень износа этой техники очень высока - до 80% в сельских территориях", - приводят в сообщении слова Орлова.

По словам министра образования и науки Приамурья Светланы Яковлевой, которые также приводят в сообщении, сейчас потребность в школьных автобусах в зимнем исполнении стоит в регионе очень остро - техника сильно изношена, подходит к концу десятилетний срок эксплуатации. "Мы очень рады принятому решению о выделении автобусов Приамурью к началу нового учебного года. Первую партию направим в районы, пострадавшие от подтопления, - уже запланировано выделить этим муниципалитетам порядка 10 автобусов", - отметила Яковлева.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. На утро 2 августа в регионе подтоплено 39 населенных пунктов, в которых в воде оказались 463 жилых дома с количеством жильцов 990 человек. Также подтоплены более 60 участков домов, без электричества остаются 11 населенных пунктов. Эвакуированы 2,5 тыс. человек.