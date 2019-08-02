Медведеву понравилась красная икра с курильского завода

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попробовал икру на рыбоперерабатывающем заводе "Ясный". В ходе посещения производства премьер осмотрел икорный цех. В нем Медведеву рассказали, как происходит приемка икры после разделки, взвешивание и фасовка готового продукта.

В ходе осмотра премьеру предложили продегустировать зернистую икру горбуши. "Икра очень хорошая", - сказал он, заметив что икра вкусная, потому что молодая и очень нежная.

Завод является поселкообразующим для села Китовое. Ежедневно комплекс производит 500 тонн готовой продукции. Основными видами перерабатываемых морепродуктов являются горбуша, кета, треска, минтай, кальмар, сельдь иваси.