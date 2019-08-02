{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведеву понравилась красная икра с курильского завода

Премьер-министр заметил, что икра вкусная, потому что молодая и очень нежная

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попробовал икру на рыбоперерабатывающем заводе "Ясный". В ходе посещения производства премьер осмотрел икорный цех. В нем Медведеву рассказали, как происходит приемка икры после разделки, взвешивание и фасовка готового продукта.

В ходе осмотра премьеру предложили продегустировать зернистую икру горбуши. "Икра очень хорошая", - сказал он, заметив что икра вкусная, потому что молодая и очень нежная.

Завод является поселкообразующим для села Китовое. Ежедневно комплекс производит 500 тонн готовой продукции. Основными видами перерабатываемых морепродуктов являются горбуша, кета, треска, минтай, кальмар, сельдь иваси.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Роспотребнадзор за неделю выявил свыше 50 партий продукции с нарушением техрегламентов
Товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза
Читать полностью