В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник "Абора-4"

БЕЛОСЛАВ /Болгария/, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Парусник из тростника "Абора-4" готовится совершить путешествие из Черного в Средиземное море в рамках одноименной экспедиции. Уникальное судно, строительство которого по модели древнеиндийской тростниковой лодки продолжалось три месяца, было в четверг торжественно спущено на воду. Свидетелями красочной церемонии стали сотни горожан. По традиции о борт парусника была разбита бутылка шампанского.

"Наша экспедиция посвящена двум юбилейным датам - 50-летию плавания Тура Хейердала на тростниковой лодке "Ра-2" и 35-летию первой морской экспедиции с участием официального представителя Археологического музея Варны. Тростниковое судно построено, и ему предстоит преодолеть морской путь от черноморских берегов Болгарии, от берегов древней Фракии, до Восточного Средиземноморья, до острова Крит, чтобы проверить предположению о том, что в глубокой древности именно этим путем осуществлялись морские торговые контакты между двумя столь отдаленными друг от друга районами", - рассказал корреспонденту ТАСС участник экспедиции, научный сотрудник Археологического музея Варны Теодор Роков.

Историческая реплика, созданная по описаниям древнегреческого историка Геродота, была построена в Болгарии двумя боливийскими индейцами. Материал для 14-ти метровой лодки был также доставлен из Боливии.

"Конструкция получилась исключительно надежной. Опасности получить пробоину и затонуть для нее практически не существует. Управление судном будет осуществляться четырехугольным парусом <...> а также двумя рулевыми веслами, находящимися на корме. В зависимости от силы ветра, наше судно способно двигаться со скоростью до 4 узлов (около 7 км в час), поэтому расстояние от Варны до острова Крит мы рассчитываем преодолеть за три месяца", - сказал Роков.

В состав экипажа тростникового парусника вошли представители девяти стран. В ближайшие 10 дней судно пройдет ходовые испытания. Старт экспедиции намечен на 11 августа.