{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Японии нашли останки погибшего под оползнем 20 лет назад

Он был единственной жертвой оползня в июне 1999 года в Хиросиме

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Власти японской префектуры Хиросима обнаружили останки мужчины, который с 1999 года считался пропавшим в результате схода оползня в этом регионе Японии. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что мужчина был единственным, кто погиб при оползне в июне 1999 года в Хиросиме.

В Хиросиме и других японских префектурах на западе и юго-западе страны каждое лето происходят многочисленные оползни, вызванные ливневыми дождями. Нередко они приводят к серьезным разрушениям и человеческим жертвам. В августе 2014 году в результате схода оползня в Хиросиме погибли более 70 человек, еще около 70 получили ранения.

Теги
Япония
Власти Танзании намерены построить канатную дорогу на Килиманджаро
Это вызвало широкий резонанс среди жителей, работающих носильщиками на горе, так как они боятся, что спрос на их услуги сильно упадет
Читать полностью