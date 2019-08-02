СМИ: в Японии нашли останки погибшего под оползнем 20 лет назад

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Власти японской префектуры Хиросима обнаружили останки мужчины, который с 1999 года считался пропавшим в результате схода оползня в этом регионе Японии. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что мужчина был единственным, кто погиб при оползне в июне 1999 года в Хиросиме.

В Хиросиме и других японских префектурах на западе и юго-западе страны каждое лето происходят многочисленные оползни, вызванные ливневыми дождями. Нередко они приводят к серьезным разрушениям и человеческим жертвам. В августе 2014 году в результате схода оползня в Хиросиме погибли более 70 человек, еще около 70 получили ранения.