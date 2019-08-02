Власти Мурманской области до конца 2021 года продлили выплаты семьям при рождении первенца

ТАСС, 2 августа. Правительство Мурманской области продлило действие регионального закона о ежемесячной выплате молодым семьям при рождении первенца до конца 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областного правительства.

"В соответствии с планом первоочередных мероприятий правительства Мурманской области по повышению качества жизни на 2019 год в закон области "О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет" внесены изменения. Теперь право на получение ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка устанавливается в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее закон действовал до конца 2019 года, уточнили ТАСС в пресс-службе. Продлив срок его действия, региональные власти намерены стимулировать рождение первых детей в молодых семьях.

На выплаты могут претендовать матери в возрасте до 26 лет. Мать и ребенок должны являться гражданами России и постоянно проживать на территории Мурманской области.

Ежемесячная выплата в размере 14 тыс. рублей предоставляется до достижения ребенком полутора лет. На сегодня более 850 семей региона получают эту выплату.