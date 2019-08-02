{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нью-Йорке предложили запретить демонстрантам обливать полицейских водой

Согласно инициативе, нарушители могут отправиться в тюрьму на срок до 4 лет

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Участник акции протеста, обливший сотрудника полиции водой, может отправиться в тюрьму на 4 года. Законопроект такого содержания подготовил член законодательного собрания штата Нью-Йорк от района Стейтен-Айленд Майкл Рейли. По его мнению, попыткам демонстрантов обливать полицейских водой в ходе различных акций пора положить конец.

"Вполне может случиться, что кто-нибудь решит плеснуть [на полицейского] чем-то другим, а не водой", - пояснил Рейли, который сам ранее служил в нью-йоркской полиции, в интервью газете The Wall Street Journal.

Его инициатива была представлена на следующий день после того, как городское полицейское управление начало расследование инцидента, произошедшего 24 июля в нью-йоркском районе Куинс, где двух полицейских облили жидкостью. Двумя днями ранее такие же инциденты произошли в Бруклине и в Гарлеме, и видеозапись этих событий широко разошлась по социальным сетям.

Против принятия законопроекта Рейли, по данным газеты, уже выступил член законодательного собрания штата демократ Джозеф Лентол. По его словам, он выступает в поддержку сотрудников полиции, однако не считает, что введение новых карательных мер "изменит уже и без того испорченные отношения между полицейскими и представителями общественности". Со своей стороны представитель городского полицейского управления сообщил The New York Times, что эксперты изучат предложенный Рейли законопроект.

В городском полицейском управлении Нью-Йорка служат 38,4 тыс. полицейских. Кроме того, еще 4,5 тыс. человек входят в состав вспомогательных полицейских сил, 5 тыс. человек обеспечивают охрану школ и 2,3 тыс. человек следят за соблюдением правил парковки в городе.

Теги
США
Власти Танзании намерены построить канатную дорогу на Килиманджаро
Это вызвало широкий резонанс среди жителей, работающих носильщиками на горе, так как они боятся, что спрос на их услуги сильно упадет
Читать полностью