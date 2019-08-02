В Нью-Йорке предложили запретить демонстрантам обливать полицейских водой

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Участник акции протеста, обливший сотрудника полиции водой, может отправиться в тюрьму на 4 года. Законопроект такого содержания подготовил член законодательного собрания штата Нью-Йорк от района Стейтен-Айленд Майкл Рейли. По его мнению, попыткам демонстрантов обливать полицейских водой в ходе различных акций пора положить конец.

"Вполне может случиться, что кто-нибудь решит плеснуть [на полицейского] чем-то другим, а не водой", - пояснил Рейли, который сам ранее служил в нью-йоркской полиции, в интервью газете The Wall Street Journal.

Его инициатива была представлена на следующий день после того, как городское полицейское управление начало расследование инцидента, произошедшего 24 июля в нью-йоркском районе Куинс, где двух полицейских облили жидкостью. Двумя днями ранее такие же инциденты произошли в Бруклине и в Гарлеме, и видеозапись этих событий широко разошлась по социальным сетям.

Против принятия законопроекта Рейли, по данным газеты, уже выступил член законодательного собрания штата демократ Джозеф Лентол. По его словам, он выступает в поддержку сотрудников полиции, однако не считает, что введение новых карательных мер "изменит уже и без того испорченные отношения между полицейскими и представителями общественности". Со своей стороны представитель городского полицейского управления сообщил The New York Times, что эксперты изучат предложенный Рейли законопроект.

В городском полицейском управлении Нью-Йорка служат 38,4 тыс. полицейских. Кроме того, еще 4,5 тыс. человек входят в состав вспомогательных полицейских сил, 5 тыс. человек обеспечивают охрану школ и 2,3 тыс. человек следят за соблюдением правил парковки в городе.