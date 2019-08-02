Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что в ходе обыска у Подкопаева были изъяты молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож. "Мне необходимо это в хозяйственных целях", - пояснил обвиняемый.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Подкопаева меру пресечения в виде ареста", - сказал судья, добавив, что срок ареста установлен до 27 сентября.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля Ивана Подкопаева, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и арестованный ранее Мещанским судом Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ.

Накануне в Следственном комитете РФ сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.

В пятницу Пресненский суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте Раджабова, Жукова и Миняйло.

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