Источник: СК предъявил обвинение шестому участнику массовых беспорядков на акции в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение шестому фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля - видеоблогеру и члену команды незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Егору Жукову. Вину он не признает. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Леонид Соловьев.

"Следователь только что предъявил моему подзащитному Егору Жукову обвинение в участии в массовых беспорядках", - сказал защитник.

Ранее СК предъявил обвинения пяти фигурантам дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) на прошедшей 27 июля несанкционированной акции. Это Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов и Евгений Коваленко. Кирилл Жуков обвиняется также по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), Евгений Коваленко уже арестован по этой статье, он признал вину в применении насилия в отношении полицейского.

В пятницу Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину они не признают. Как следует из фабулы обвинения, участники массовых беспорядков распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие.

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.