Тариф на вывоз мусора в Кировской области снизят на 15,7% из-за предписания ФАС

КИРОВ, 2 августа. /ТАСС/. Региональная служба по тарифам Кировской области приняла решение о снижении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с 1 сентября на 15,7% после соответствующего предписания УФАС России по региону, сообщила пресс-служба правительства области.

"Тариф сократится на 15,7% от ныне действующего и составит 674,33 рубля за кубический метр отходов (без НДС) вместо 800,57 рубля. Это будет второе снижение тарифа за текущий год. Первое снижение тарифа произошло с 1 июля, когда в связи с изменением природоохранного законодательства был пересмотрен тариф на работу регоператора - снижение тогда составило почти 3%", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в феврале 2019 года ФАС проверила обоснованность установленного в регионе тарифа и потребовала убрать из тарифа регионального оператора по обращению с ТКО - АО "Куприт" - часть расходов на перевозку мусора на сумму почти 270 млн рублей. ФАС посчитала, что компании, транспортирующие отходы, должны иметь необходимую спецтехнику до проведения конкурсных процедур по выбору операторов ТКО, а включение в тариф затрат на мусороперегрузочные станции законодательно не предусмотрено.

"Региональная служба по тарифам Кировской области считает, что отказ от мусороперегрузочных комплексов приведет в дальнейшем к росту затрат на транспортирование ТКО, поскольку в действующей территориальной схеме использование мусороперегрузочных станций предусматривалось для сокращения расстояний движения мусоровозов и, соответственно, снижения транспортных затрат", - отмечается в сообщении.

Как пояснил журналистам заместитель гендиректора компании "Куприт" Станислав Куршаков, исполнение предписания ФАС приведет к тому, что операторы по транспортировке отходов не смогут обновлять парк техники. "Техника, работающая в районах области, давно не обновлялась, регулярно ломается, где-то машин не было вообще, и мусор никогда не вывозился. Для [решения этого вопроса] в транспортных расходах было предусмотрено обновление парка техники на сумму более 353 млн рублей, по данным на первое полугодие, перевозчиками приобретено в лизинг 49 единиц техники и 15 через прямые закупки, более половины суммы уже освоено. Больше машин перевозчики приобретать не смогут. А отсутствие "перегрузок" может увеличить тариф на услуги регоператора будущих периодов", - считает Куршаков.

По данным региональных властей, ежегодно в регионе образуется 518 тыс. тонн отходов. В области утверждена территориальная схема обращения с ТКО. Сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в регионе с 1 января занимается единый региональный оператор.