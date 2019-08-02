Пнувшая бездомного сотрудница пермского Росреестра лишилась работы

ПЕРМЬ, 2 августа. /ТАСС/. Управление Росреестра по Пермскому краю уволило сотрудницу, которая пнула лежащего на улице бездомного мужчину. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

Полиция в Перми 24 июля организовала проверку информации, появившейся в местных СМИ, об инциденте, в ходе которого якобы сотрудница краевого управления Росреестра несколько раз пнула лежащего на улице около здания ведомства мужчину и потребовала, чтобы он "собрался и ушел".

"Работник управления, действительно, уволен в связи с нарушением общих принципов [поведения госслужащих]", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, связано ли увольнение чиновницы с данным инцидентом.

Как сообщается на сайте Росреестра, нареканий к работе чиновницы у руководства ведомства не было, однако было принято решение не продлевать с ней трудовых отношений.

"Этот крайне неприятный случай должен быть уроком всем работникам системы Росреестра. Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего тем более. Не нужно забывать, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и государственных служащих. Это базовые принципы служебного поведения госслужащих", - приводятся на сайте слова руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.