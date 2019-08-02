Аксенов потребовал от властей Ялты ликвидировать стихийные свалки до 15 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от администрации Ялты ликвидировать стихийные свалки в срок до 15 сентября 2019 года, сообщил он в пятницу на выездном совещании по проблемным вопросам Ялтинского региона.

Мэр города Алексей Челпанов 17 мая обещал ликвидировать стихийные свалки до 1 ноября 2019 года.

"Вам срок до 15 сентября ликвидировать все свалки. Суммы там небольшие. Министерству экологии и природным ресурсам - контроль за этой работой в обязательном порядке. С 15 сентября начинайте штрафовать должностных лиц", - отметил Аксенов.

В свою очередь Челпанов сообщил, что в городском округе осталось ликвидировать 11 свалок, на это необходимо более 2 млн рублей. Ранее власти Ялты сообщали, что с начала года муниципалитетом было проведено 40 рейдов, в ходе которых было выявлено более 200 стихийных свалок, вывезено более 400 т мусора.