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МИД России предупредил об аномальной жаре в Греции

В дипведомстве посоветовали россиянам, которые находятся в Греции, сократить время пребывания на улице

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России советует россиянам, которые находятся в Греции, сократить время пребывания на улице из-за высокой температуры воздуха, которая может сохраниться до конца недели.

"Наблюдается экстремально высокая температура воздуха в Греции, в ряде регионов достигает 42 градусов. Рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице. По прогнозам, жара сохранится до 4 августа", - говорится в информационной сводке Департамента Ситуационно-кризисный центр, размещенной в пятницу на странице МИД РФ в Facebook.

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Греция
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