Победители конкурса по похудению в Петербурге не смогли отсудить приз у его организаторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге встал на сторону организаторов игры "Бешеная сушка" при рассмотрении иска победителей соревнования по похудению, которые не получили денежный приз. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале, истцы нарушили правила конкурса, оказав влияние на результаты голосования.

"Приморский районный суд рассмотрел исковое заявление Инны и Сергея Децик к организатору конкурса "Бешеная сушка" ООО "Хочу худеть". Истцы просили суд взыскать с ответчика сумму выигрыша, моральный ущерб в 100 тыс. рублей, расходы 86 тыс. рублей. Суд в удовлетворении исковых требований отказал", - говорится в сообщении.

Семейная пара участвовала в конкурсе по похудению. Инна Децик стала победителем среди женщин и выиграла чек на 3 млн рублей. Ее муж занял первое место среди мужчин, получив чек на 100 тыс. рублей. Вместе они также победили в семейной лиге и получили чек еще на 500 тыс. рублей, но получить деньги так и не смогли.

Ответчик заявил, что победители конкурса нарушили правила, которые запрещают участникам влиять на результаты голосования, распространять просьбы проголосовать за себя, покупать голоса за деньги и регистрироваться под разными именами на сайте проекта.

В пресс-службе судов добавили, что об этих нарушениях стало известно только в день награждения.