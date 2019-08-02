Во Владимирской области остановлен процесс отбора и заключения соглашений с регоператорами

ВЛАДИМИР, 2 августа. /ТАСС/. Администрация Владимирской области получила определение суда, запрещающее проводить процедуру конкурсного отбора регоператоров по обращению с отходами и заключать соглашения с победителями конкурсов в связи с арбитражным иском компании, ранее претендовавшей на статус регоператора. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации Владимирской области.

В конце прошлого года администрация области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу в 2018 году регоператором "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода на новую систему обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года. До перехода на новую систему в регионе должны начать работу три компании-регоператора в соответствии с территориальной схемой.

"Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Арбитражным судом Владимирской области вынесено определение, запрещающее проводить процедуру конкурсного отбора регоператоров по обращению с ТКО на территории области и заключать соглашения по уже проведенным конкурсам. Поэтому конкурсный отбор приостановлен по всем трем зонам на основании определения суда", - говорится в сообщении.

По данным областной администрации, причиной остановки процесса стал арбитражный иск компании "Автобан", которая не смогла победить в конкурсе по выбору регоператора в 2018 году, однако просит признать ее победителем торгов и заключить с ней соответствующее соглашение.

"Департамент природопользования и охраны окружающей среды, не согласившись с таким определением, направил в Арбитражный суд Владимирской области заявление об отмене обеспечительных мер, которое должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Также сохраняется возможность апелляционного обжалования определения об обеспечении иска в вышестоящую инстанцию", - сообщили в администрации области.

Ранее сроки выбора региональных операторов в 2019 году несколько раз переносились из-за жалоб участников торгов на требования к конкурсной документации в ФАС. На сегодняшний день соглашения с регоператорами в регионе не заключены. В России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТБО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которых отбирают по конкурсу.