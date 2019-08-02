Подрядчик увеличил число рабочих на стройке онкоцентра в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный подрядчик увеличил число рабочих на строительстве онкологического центра в Калининграде с 270 до 360 человек, до конца октября тепловой контур сооружения должен быть закрыт. Об этом сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов на площадке строительства объекта.

Ранее на объекте работали 240 человек. Губернатор потребовал о генподрядчика увеличить число работников и наладить взаимодействие с местными строительными компаниями для наращивания темпов работ.

"Усиление [на строительстве] произошло 360 человек работает", - сказал губернатор, добавив, что генеральный подрядчик привлек к работам, в том числе и крупную калининградскую компанию "Мегаполис".

Алиханов отметил, что пока сохраняется двухнедельное отставание от графика строительства, но генеральный подрядчик - компания "Артель" - заверила, что к 15-20 ноября завершит работы по закрытию теплового контура сооружения, что даст возможность приступить к внутренним работам вне зависимости от холодов. "Мы, наверное, уже все меньше и меньше в этом сомневаемся <...> мы видим, что это вполне реалистично", - сказал Алиханов, подчеркнув, что задача закрытия контура всех корпусов будущего онкоцентра на сегодняшний день является самой важной для строителей. "Если мы это делаем, то мы достраиваем онкоцентр до конца следующего года", - сказал он, добавив, что силы, которые привлекаются к строительству сейчас для этого достаточны.

Калининградская область - один из двух субъектов РФ, где нет онкодиспансера, больные получают помощь в областной больнице. Строительство онкоцентра направлено на решение этой проблемы.

Пять корпусов учреждения возводятся в поселке Родники Гурьевского района области недалеко от Калининграда на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. Контракт на проведение работ на 4,202 млрд рублей заключен с подмосковной компанией "Артель" в октябре 2018 года. Срок сдачи объекта - конец 2020 года. Учреждение будет включать современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников, по предварительным оценкам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.