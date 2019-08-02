Геральдический совет уличил чиновников в неправомерном использовании штандарта президента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Геральдический совет при президенте РФ уличил российских чиновников в неправомерном использовании президентского штандарта. Об этом в пятницу журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил председатель совета - государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

"На нас тоже возложены обязанности контроля за исполнением законодательства в области геральдики. Например, вещь, с которой борьба шла, идет и еще какое-то время будет идти - это любовь чиновников самого разного уровня к штандарту президента. И любовь эта выражается в том, что, не имея на это права, они устанавливают этот штандарт в своих кабинетах", - сказал Вилинбахов, проведя аналогию с тем, что адъютант генерала не может носить генеральские погоны.

Вилинбахов рассказал, что время от времени на телевидении появляются интервью, которые чиновники дают в своих рабочих кабинетах на фоне президентского штандарта. "Ни один чиновник самого высокого уровня в нашей стране не имеет права в своем кабинете или на своем столе рабочем держать штандарт президента, - разъяснил он. - Приходится тут объяснять о том, что они не правы, и действуют в нарушение указа президента о штандарте президента. Так что поэтому еще и такая работа, которая тоже идет, в общем-то, достаточно часто".

Геральдический совет при Президенте Российской Федерации - государственный орган, официально уполномоченный заниматься вопросами геральдики в России на федеральном уровне. Российская геральдическая служба была восстановлена в 1992 году, ее офис располагается в Санкт-Петербурге.