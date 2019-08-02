Бесплатные автобусы перевезут посетителей Армейских международных игр в Подмосковье

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 250 бесплатных автобусов будут перевозить посетителей и участников пятых Армейских международных игр, которые пройдут в парке "Патриот" в Подмосковье с 3 по 17 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Комфортабельные автобусы "Мострансавто" бесплатно перевезут гостей и участников пятых Армейских международных игр, которые состоятся с 3 по 17 августа в парке "Патриот" Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатными маршрутами смогут воспользоваться более 27 тыс. человек.

"Гости и участники Армейских международных игр смогут доехать до парка "Патриот" и полигона "Алабино" на бесплатных автобусах Мострансавто. В транспортном обслуживании будет задействовано 243 автобуса, которые будут курсировать в режиме шаттлов по семи специальным маршрутам: "метро "Тропарево" - полигон "Алабино", "ст. Голицыно - парк "Патриот", "ст. Селятино" - "Парадная площадка" полигона "Алабино" и другим", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В ведомстве отметили, что на автобусах будет изображена официальная символика Армейских игр.

Пресс-служба напомнила, что в текущем году в Армейских международных играх примет участие 221 команда из 37 стран. Всего в программе АрМИ 32 конкурса, которые пройдут на территории десяти разных государств. Соревнование танковых экипажей "Танковый биатлон" пройдет на подмосковном полигоне Алабино, в нем примут участие 25 стран.