Защита потребовала освободить рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 2 августа. /ТАСС/. Адвокат Слободан Йовичич, который защищает рэпера A$AP Rocky, обвиняемого в Швеции в избиении, считает, что его клиент должен быть оправдан и немедленно освобожден. Об этом Йовичич заявил в пятницу в заключительной речи на слушании по делу в окружном суде Стокгольма. Прямую трансляцию из зала заседаний ведет телеканал SVT.

"Описание хода событий [со стороны обвинения] не соответствует тому, что совершил мой клиент, - сказал адвокат. - Мой клиент должен быть освобожден сегодня".

По мнению Йовичича, прокурор не смог доказать, что A$AP Rocky и двое других обвиняемых сговорились избить потерпевшего. Кроме того, защитник считает, что истец неправильно описал, что с ним произошло. "Единственное подтверждение того, что истец получил удар бутылкой по голове, - это собственная история истца", - заметил адвокат.

A$AP Rocky был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла 30 июня. Шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против A$AP Rocky и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение, а он был вынужден защищаться.

Ранее судимый потерпевший - 19-летний афганский беженец Мустафа Джафари - требует 139,7 тыс. крон ($14 тыс.) в качестве компенсации, в том числе за "унижение, причинение боли, потерю дохода".