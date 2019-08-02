Минприроды принимает меры против возникновения лесных пожаров в заповедниках

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минприроды принимает меры для минимизации рисков возникновения пожаров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом в пятницу сообщается на сайте Минприроды.

"На особо охраняемых природных территориях в пожароопасный период реализуется комплекс мер, направленных на минимизацию рисков возникновения лесных пожаров. Помимо профилактических мероприятий и усиленного режима патрулирования, вводятся меры по ограничению посещения территорий и сокращению возможного воздействия человеческого фактора", - говорится в публикации.

Отмечается, что на 2 августа на территории ООПТ действуют восемь природных пожаров, из них три локализованы. Общая площадь горения составляет 4 876 га, лесная - 3 461 га. Для тушения пожаров задействованы 192 человека и три единицы спецтехники. В министерстве отметили, что угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики нет.

По информации МЧС, наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах наблюдаются задымления. По последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", огнем в России охвачено более 3 млн га леса.