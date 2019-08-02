Музей Карельского фронта отреставрирует фирма, восстановившая главпочтамт в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Компания "ТВК-инжиниринг" займется реконструкцией здания музея Карельского фронта в Беломорске, который строится в рамках подготовки к столетию республики. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно официальному сайту, санкт-петербургская группа компаний "ТВК", куда входит "ТВК-инжинириг", занимается капитальным строительством, а также реставрацией и реконструкцией зданий, в том числе объектов культурного наследия. Среди объектов реставрации памятников - здание главпочтамта в Петрозаводске.

Компания станет генеральным подрядчиком на объекте, пояснили ТАСС в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Согласно опубликованному документу, фирма сможет привлекать к работам субподрядчиков при условии, что сама выполнит не менее 30% объема работ по госконтрактам.

Музей карельского фронта должен открыться 9 мая 2020 года. Экспозиция расположится в Беломорске в здании, где в годы войны размещался штаб Карельского фронта, объект признан памятником истории регионального значения. В музейный комплекс планируется также включить находящиеся рядом бункеры. Сметная стоимость работ составляет 237,9 млн рублей, согласно материалам управления капстроительства Карелии.