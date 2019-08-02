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Путин подписал закон о порядке внесения ВС представлений об аттестации судей военных судов

Согласно этому документу, глава ВС вносит такие представления об аттестации председателей кассационного военного суда, апелляционного военного суда, окружных военных судов, а также их заместителей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок внесения Верховным судом (ВС) РФ представлений о квалификационной аттестации судей в военных судах. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с прежним порядком председатель Верховного суда РФ вносил в коллегию судей представления о квалификационной аттестации всех судей военных судов.

Закон уточняет, что глава Верховного суда вносит такие представления об аттестации председателей кассационного военного суда, апелляционного военного суда, окружных (флотских) военных судов, а также их заместителей. Председатели окружных военных судов, в свою очередь, будут подавать представления на судей, работающих в подведомственных им судах.

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