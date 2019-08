В США обвиняемому в сексуальном насилии певцу R. Kelly отказали в освобождении под залог

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Суд в нью-йоркском районе Бруклин в пятницу отказал о освобождении под залог американскому певцу Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли), которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, а также ряде других преступлений. Об этом сообщил телеканал ABC.

R. Kelly предстал перед судом в Нью-Йорке и заявил, что не признает своей вины. Судья счел, что певец не должен находиться на свободе до начала разбирательства, поскольку он может попытаться скрыться от властей.

R. Kelly в настоящее время находится под стражей. Он был арестован в июле по обвинениям, которые предъявили ему в штате Иллинойс. Прокуратура в штатах Нью-Йорк и Иллинойс полагает, что певец причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии, препятствованию правосудию и другим преступлениям.

Ранее в суде в Иллинойсе певец также заявил, что не признает вины. В этом штате суд тоже отказал ему в освобождении под залог до начала процесса. В Нью-Йорк его доставили под стражей.

Уроженец Чикаго R. Kelly, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя также номинировали еще на один "золотой граммофон" за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона (1958-2009).