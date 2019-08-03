В аэропорту Санья первый иностранец получил временное водительское удостоверение

ХАЙКОУ /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Упрощенная процедура выдачи временных водительских удостоверений для иностранцев начала действовать в южной китайской провинции Хайнань с 1 августа. Первым иностранцем, который смог всего за несколько минут получить соответствующий документ в аэропорту города Санья, стал турист из Италии, пишет новостной портал "Наньхайван".

С 1 января в международном аэропорту Феникс города Санья действует отделение транспортной полиции, которое сейчас начало предоставлять временные водительские удостоверения иностранным гражданам. Процесс оформления такого документа сроком на один год занимает в среднем пять минут. Чтобы его получить, требуется предъявить паспорт, водительское удостоверение своей страны с переводом на китайский язык и две фотографии.

Представитель отделения транспортной полиции в аэропорту Санья рассказал, что подобные услуги будут оказывать также в морских портах и на других объектах. В будущем заявку на получение временных водительских удостоверений туристы смогут подавать в режиме онлайн.

Такое же, как и в Санья, отделение транспортной полиции открылось 1 августа в международном аэропорту Мэйлань города Хайкоу.

В июле этого года Министерство общественной безопасности КНР объявило об упрощении процедуры оформления водительских удостоверений для иностранных граждан на Хайнане. После того, как 1 августа новое положение вступило в силу, иностранцы могут получать водительские права сроком на один год, тогда как раньше такие удостоверения выдавались только на три месяца.

При оформлении этих документов иностранцев освободили от медосмотра, что до этого было обязательным условием при подаче заявки.