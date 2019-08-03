Третью группу косаток отправили из Хабаровска на судне по Амуру к местам выпуска

ТАСС, 3 августа. Третья группа косаток, содержавшихся в приморской бухте Средней, доставлена на борт судна в порту Хабаровска и отправлена по Амуру к местам выпуска с запасом льда для охлаждения воды в ваннах, где находятся животные. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Погрузка трех косаток на судно прошла успешно, в ходе нее животным поменяли воду. Судно отшвартовалось около 01:00 (18:00 мск, 2 августа) и начало движение по Амуру. Косаток сопровождают опытные тренеры, ветеринары и ученые ВНИРО, ведется постоянное наблюдение за поведением животных и за температурой воды в ваннах. На борту необходимый объем льда для того, чтобы поддерживать комфортную для животных температуру воды", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, чтобы кожа на спине у косаток не пересыхала, ее покрыли специальной мазью, а над транспортировочными ваннами навесили солнцезащитный тент. Ожидается, что судно прибудет в поселок Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края в понедельник во второй половине дня.

"Животным сменят воду, сделают массаж и перегрузят на автотранспорт, колонна двинется к Охотскому морю. Погодные условия на мысе Перовского, где пройдет выпуск животных, благоприятные", - отметил представитель ВНИРО.

Ранее из-за жары в Приморском крае была задержана до позднего вечера погрузка косаток из вольеров в автотранспорт. Колонну грузовых автомобилей сопровождали активисты международной общественной организации Greenpeace. Транспортировка косаток проводится по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. Дорога из бухты Средней до Охотского моря занимает пять-шесть дней.

История косаток их бухты Средней

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали.

По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить в район Шантарских островов для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, отправили в район Шантраских островов 20 июня, а уже 27 июня их выпустили в море. Вторая группа, из трех косаток, была выпущена 16 июля.