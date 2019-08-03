Марку Армейских международных игр выпустили тиражом 85 тыс. экземпляров

КУБИНКА /Московская область/, 3 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии гашения художественной почтовой марки Армейских международных игр - 2019. Тираж составит 85 тыс. экземпляров.

"Сегодня состязания стали важнейшим событием для многих армий мира, - сказал Евкуров <...> Я уверен, что марки станут хорошей рекламой, в хорошем смысле слова, Армейских международных игр".

В оформлении использованы элементы фирменного стиля международных игр. На марках изображена стилеообразующая графика, отражающая конкурсы "Танковый биатлон" и "Авиадартс". На купоне представлен логотип игр, на полях - пиктограммы конкурсов.

В церемонии гашения марки также принял участие руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Он сообщил, что в пятницу марки доставят во все отделения почты России и салоны "Коллекционер".

Евкуров напомнил, что игры начали проводить по личной инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу: в 2013 году состоялся международный чемпионат "Танковый биатлон", в котором приняли участие Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.