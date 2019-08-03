Гонки беспилотников пройдут в парке "Северное Тушино" в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Научим летать!" с гонками беспилотных летательных аппаратов, показами фигур высшего пилотажа и мастер-классами по управлению дронами пройдет в субботу в парке "Северное Тушино" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

"Фестиваль откроется в 15:00. Все желающие смогут посмотреть выступление профессиональных спортсменов, попробовать свои силы в самостоятельном управлении гоночным дроном, а также поучаствовать в конкурсах и получить сувениры на память. Вход свободный, участие бесплатное", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что профессиональные операторы дронов покажут зрителям быстрые полеты на скоростных дронах с выполнением фигур высшего пилотажа и прохождением различных спортивных элементов на специализированной гоночной трассе. Беспилотники в показательном выступлении будут развивать скорость около 100 км/ч.

"Дрон-рейсинг побуждает к творчеству, а также дисциплинирует спортсмена благодаря тесному взаимодействию технологии и человеческого разума. Это зрелищный вид спорта, который интересен не только самим спортсменам, но и зрителям, в особенности молодому поколению, воспитанному на киберспорте", - добавили в пресс-службе.