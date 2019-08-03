Около 2 тыс. человек приняли участие в забеге на взлетной полосе нового аэропорта Саратова

САРАТОВ, 3 августа. /ТАСС/. Массовый легкоатлетический забег на взлетной полосе международного аэропорта Гагарин в Саратове собрал порядка 2 тыс. бегунов. В нем также принял участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, сообщает пресс-служба главы региона.

"В субботу, 3 августа, на взлетной полосе нового международного аэропорта "Гагарин" состоялся массовый легкоатлетический забег GAGARIN RUNWAY. В нем приняли участие около 2 тысяч участников из 36 регионов России. Спортсмены получили возможность пробежать три дистанции на выбор - 1,5 км, 3 км и 10 км. Валерий Радаев пробежал дистанцию в 1,5 км, вместе с ним на старт вышли генеральный директор компании "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский, глава Саратова Михаил Исаев и другие", - говорится в сообщении.

Глава региона, выступая перед стартом, отметил, что уже через 17 дней с нового аэропорта поднимутся первые самолеты. По его словам, ввести объект в строй за три года удалось благодаря государственно-частному партнерству.

"Уже 18 августа в новый аэропорт тестовым рейсом прибудет "Боинг", самолетов такого класса наш регион никогда не принимал. Наша задача - чтобы те саратовцы, которые сейчас летают из Самары, Волгограда, Москвы получили возможность по доступным ценам вылетать из Саратова. Тогда у нас будет пассажиропоток более 1 млн человек в год, а это означает и новые направления полетов", - сказал глава региона.

Старт забега был дан в 10:07 - в эту минуту по местному времени в 1961 Юрий Гагарин отправился в первый космический полет. Для участников и болельщиков на площадке мероприятия была организована площадка для выполнения нормативов ГТО и воркаута. Желающие могли осмотреть выставку авиационной техники и авиамодели.

Новый международный аэропорт Гагарин - крупнейший инфраструктурный проект Саратовской области. Его возвели в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство составляет более 20 млрд рублей.