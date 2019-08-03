Лайнер с 500 пассажирами на борту отменил заход в Архангельск из-за шторма

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Лайнер Seven seas navigator из-за шторма отменил запланированный на 5 августа заход в Архангельск. Об этом в субботу сообщила ТАСС заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

"Лайнер в Архангельск не придет - шторм в Баренцевом море, судно развернули обратно", - сказала Зеновская.

После захода в Мурманск лайнер должен был посетить Соловецкие острова и Архангельск. На борту судна 485 пассажиров из США, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов и других стран.

Как сообщили ТАСС в Севгидромете, в субботу в Баренцевом море шторм, ветер порывами до 22 м/с, к концу дня ожидается усиление до 28 м/с. В Белом море в районе Соловков порывы до 12 м/с. "Ближе к Архангельску ветер сильнее, ион будет усиливаться до 23-25 м/с", - сказала дежурный синоптик.

Ранее штормовой ветер на сутки привел к задержке прихода в порт Мурманск крупнейшего в мире учебного парусника "Седов", он пришел в порт 2 августа. 30 июля во время шторма в Белом море потеряла управление и легла в вынужденный дрейф яхта "Крейсер", 31 июля ее взяло на буксир научно-экспедиционное судно "Профессор Молчанов", 1 августа яхта была доставлена в Архангельск, ее экипаж не пострадал.