Онкоцентр, роддом и "умные" палаты: как будут лечить в медцентре в Новой Москве

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Крупнейший в РФ медцентр "Новомосковский" в поселении Коммунарка планирует принять первых пациентов в 2019 году. В преддверии открытия ТАСС пообщался с властями Москвы и врачами центра и узнал, есть ли у Новой Москвы перспективы стать новой медицинской столицей России.

Еще несколько лет назад никто не мог представить, что в поселке Коммунарка может появиться медицинский центр высочайшего уровня. В январе 2017 года на пустыре развернулась большая стройка, и буквально за два года там выросли стильные стеклянные высотки с панорамными окнами - здание будущей медицинской клиники. На территории Новой Москвы строительство столь масштабного объекта в сфере здравоохранения ведется впервые.

Новый комплекс будет передан городской клинической больнице №40, которая таким образом получит дополнительные площади и возможность для развития уже имеющихся технологий, в первую очередь, в области онкологии. Главврачом медцентра назначен Денис Проценко, главный реаниматолог-анестезиолог Москвы, ранее возглавлявший крупнейшую клинику на юге столицы - ГКБ имени Юдина.

По словам Проценко, строительство многофункциональной клиники такого уровня станет новым этапом развития всего столичного здравоохранения. "По размеру и уровню комфорта пациентов медицинскому центру в Коммунарке не будет равных в РФ. Комплекс будет рассчитан на 1016 коек. Специалисты клиники смогут выполнять полный спектр медицинской помощи от современной диагностики до проведения самых сложных высокотехнологичных операций", - сказал он.

Опыт и профессиональная команда

Больница №40 - одна из старейших городских больниц и одна из крупнейших многопрофильных клиник Москвы, более 60 лет специализируется на комплексном лечении онкологических заболеваний практически любой локализации. С вводом в строй комплекса в Коммунарке больница перейдет на принципиально новый уровень развития, а опыт ее врачей в лечении различных онкологических заболеваний теперь будет подкреплен самыми современным оборудованием и технологиями, добавил Проценко.

"Задел для этого есть: именно в этой старейшей онкологической больнице Москвы сегодня сосредоточен лучший в городе научно-практический потенциал в лечении онкологических заболеваний, успешно работают научные кафедры ведущих медицинских ВУЗов страны и трудятся широко известные во всей стране врачи-онкологи. Среди них - пять докторов и 44 кандидата медицинских наук, более 60 врачей высшей квалификационной категории", - подчеркнул он.

В клинике будет работать отделение для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в смежных профилях - урология, гинекология, нейрохирургия и общая хирургия. Для проведения химиотерапии предусмотрен дневной стационар онкологического профиля. Кроме того, в структуру больницы входит единственный в столице родильный дом, который специализируется на сопровождении беременности и родов у женщин с онкологией.

Здесь также будет создано отделение радионуклидной диагностики с системой однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, которая позволяет быстро и эффективно обнаруживать начальные проявления опухоли даже тогда, когда человек еще не испытывает никаких симптомов заболевания. "Кроме того, в больнице разместят уникальный комплекс для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях, обеспечивающий точечное воздействие на клетки опухоли. Применение этого метода лечения позволяет в несколько раз снизить дозу облучения и намного эффективнее воздействовать на опухоль", - отметил главный внештатный специалист-онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков.

Девять корпусов здоровья

Больница будет состоять из девяти корпусов. Уже в конце 2019 года запланировано открытие лечебно-диагностического и палатного корпусов, а через год заработают роддом, подстанция скорой помощи, инфекционный, детский, амбулаторный корпуса. Помимо онкологии, помощь москвичам будут оказывать по направлениям кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии, травматологии. Здесь появятся десятки различных операционных: общепрофильные, ангиографические, гибридные, ортопедотравматологические, нейрохирургические.

Как отметил главный внештатный специалист по первой помощи Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Гуменюк, на территории больницы будет работать вертолетная площадка, которая позволит принимать пациентов прямо с мест дорожно-транспортных происшествий, техногенных и природных катастроф. "Ее оснастят светосигнальным оборудованием, радиосвязью, нанесут специальную разметку, оборудуют системами мониторинга погоды и ветра. На площадке сможет поместиться один вертолет экстренных служб. Здесь также будут дежурить специалисты бригады Центра экстренной медицинской помощи на реанимобиле", - отметил он.

При больнице заработает инфекционное отделение для детей и взрослых. Здесь появятся лаборатории и диагностические службы, оснащенные современным оборудованием. "Больных будут размещать в изолированные боксы, что поможет предотвратить распространения инфекции. Все эти условия позволят спасти жизни тех, кто наиболее уязвим для инфекционных болезней", - подчеркнула главный внештатный специалист по инфекционным болезням Светлана Сметанина.

Особое внимание будет уделено обеспечению комфорта пациентов. Больных разместят в комфортных палатах с санузлом, душем и современной системой вентиляции. Здесь появятся функциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала. При нажатии на кнопку сигнал сразу поступит на пост медсестры. Во всех помещениях заработает современная система вентиляции с поддержанием комфортной температуры в любое время года.

Когда начнут лечить в клинике

"Идея рождалась буквально с колес, надо было придумать проектное решение, соблюдать сроки. И могу сегодня с гордостью сказать, что за два с половиной года мы справились, и в августе мы получим разрешение на ввод первой очереди медицинского центра мирового уровня", - сказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Под ключ" клиника будет сдана в 2020 году. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, первых пациентов медцентр может принять уже до конца 2019 года.

Жители СВАО, где находится 40-я больница, смогут получить медицинскую помощь как на существующей территории, так и на новой, в Коммунарке, где для пациентов будут совершенно другие, более комфортные условия размещения. Медцентр в Коммунарке будет бесплатно оказывать медицинскую помощь всем горожанам, в том числе, сотням тысяч жителей Новой Москвы, где исторически не было ни одного стационара с профильными специализациями.