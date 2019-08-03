Превышения вредных веществ в районе пожара в Москве не обнаружено

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации вредных веществ в воздухе в центре Москвы, где ранее произошел пожар, сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

"В ЦАО проведен отбор проб воздуха в зоне возможного влияния пожара после его локализации с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения. <…> По результатам проведенных 3 августа исследований превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено", - говорится в сообщении.

Утром в субботу поступило сообщение о пожаре в бывшем производственном здании 1917 года постройки на Дубининской улице. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Тушение осложнялось сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта, полистирола, а также угрозой дальнейшего обрушения. В течение трех часов пожар был локализован и ликвидирован. Его общая площадь составила 5 тыс. кв. м. Пожарные не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправку.